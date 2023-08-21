Участие в размещении нового выпуска бондов Интерлизинга серии 001P-06 интересно при доходности не ниже 13,8% - Инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска облигаций "Интерлизинга" серии 001P-06 при условии принятия кредитного риска интересно при доходности не ниже 13,8% годовых, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

"До повышения доходностей в сегменте рублевых гособлигаций близкий по дюрации выпуск" Интерлизинг" 001Р-05 торговался с премией порядка 320-350 б.п. С начала месяца спред сократился до 230-250 б.п. в отсутствие реакции корпоративных бумаг на рост доходностей ОФЗ. Индикатив по новому выпуску предполагает премию к госбумагам порядка 430 б.п., то есть около 200 б.п. к облигациям компании и порядка 100 б.п. относительно спредов, которые наблюдались последние полгода. На наш взгляд, при условии принятия кредитного риска участие в размещении интересно при доходности не ниже 13,8% годовых", - указывает эксперт.

ООО "Интерлизинг" планирует 24 августа 2023 года (с 11:00 до 15:00 МСК) провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 14,75% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 28 августа.

По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.

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