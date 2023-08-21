Дивдоходность акций Совкомфлота за 2023г может составить более 13% - SberCIB

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" по итогам 2023 года может составить более 13%, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Совкомфлот" в конце августа представит результаты по МСФО за второй квартал 2023 года. Мы ожидаем умеренное снижение финансовых показателей после рекордов первого квартала. Так, по нашим оценкам, EBITDA и скорректированная чистая прибыль снизились соответственно на 9% и 14% (до $413 млн и $260 млн). Причина заключается в коррекции спотовых ставок на фрахт танкеров Aframax - ставки снизились в среднем на 15-20% к прошлому кварталу. В рублях финансовые показатели компании, на наш взгляд, остались около уровней первого квартала, так как ослабление национальной валюты компенсировало этот негативный эффект. Девальвация рубля поддержит рублевые показатели компании и во 2П и компенсирует большую часть негативного эффекта от коррекции в спотовых ставках фрахта. Считаем, что акции компании за 2023 год могут дать дивидендную доходность более 13%", - указывают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалев в комментарии инвестбанка.

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