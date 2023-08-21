Рубль может вновь получить поддержку фундаментальных факторов - Райффайзенбанк

Рубль может вновь получить поддержку фундаментальных факторов, при этом фактором риска остается продолжение роста доли рублевых поступлений за экспорт, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Наши последние расчеты, основанные на данных ЦБ РФ, подтверждают гипотезу о том, что основной причиной летнего ослабления рубля стали фундаментальные факторы - низкий уровень притока валюты на локальный рынок. Мы полагаем, что это произошло главным образом из-за двух обстоятельств: доля продаж в общем объеме валютной части экспортной выручки в летние месяцы снизилась до минимумов в рассматриваемом двухлетнем отрезке (до 35-36%); тренд на девалютизацию поступлений за экспорт продолжился - к середине лета доля рублевой части в общей экспортной выручке превысила 40%, - указывают эксперты в обзоре. - В результате общий объем валюты, предлагаемой к продаже экспортерами на локальном рынке упал примерно до $7 млрд в месяц, против уровней близких к $10 млрд в предыдущие месяцы".

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем дальнейшее укрепление рубля. Во-первых, предполагаем рост экспортных поступлений в целом за счет уже улучшившейся конъюнктуры нефтяного рынка (высоких экспортных цен на российскую продукцию и сохранения физических объемов). Во-вторых, полагаем, что при текущих договоренностях доля продаж валюты в экспортной выручке вряд ли упадет. В свою очередь фактором риска остается продолжение роста доли рублевых поступлений за экспорт (этот фактор, при прочих равных, уменьшает объемы предложения валюты со стороны экспортеров)" - пишут аналитики банка в материале.

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