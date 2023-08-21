"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Экспериментальные препараты Merck, направленные на борьбу против рака, продолжают успешно проходить клинические испытания. На днях компания прошла третью фазу испытаний лекарства от рака почек. В рамках растущего отказа от риска на американском рынке компания является одним из главных претендентов на выбор со стороны инвесторов", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится в долгосрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и вблизи верхней границы краткосрочного нисходящего канала. При выходе из канала появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $120. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $105 риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

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