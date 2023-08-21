"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика сетевого оборудования и разработчика программного обеспечения Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Выручка (+16% г/г) и прибыль не по GAAP (+37% г/г) за финансовый 4К23 превысили консенсус и ориентир менеджмента. Компания сделала предварительный прогноз на финансовый 2024 год - ожидается умеренный рост, несмотря на сложные внешние условия. Объем законтрактованных, но еще не отраженных будущих доходов RPO (remaining performance obligations) вырос относительно прошлого года. По оценкам менеджмента, Cisco ожидает устойчивый спрос, увеличение доли рынка и инноваций в области роста, в том числе ИИ, безопасность и облачные технологии, - отмечают эксперты. - Эмитент выстоял в пандемию COVID-19, пережил кризис цепочек поставок и обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и Азии. Мы уверены, что также удастся справиться и с текущим периодом ослабления экономики и неопределенности в мире. Cisco ориентирована на обслуживание бизнеса (модель B2B) и почти не оказывает услуг клиентам напрямую, что позволит выстоять в худший период спада".

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