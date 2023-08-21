"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью $263,80 за штуку, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания отчиталась о рекордных показателях и зафиксировала рекордно высокую рентабельность как по итогам IV квартала, так и по итогам полного 2023 финансового года. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы эмитента как на краткосрочном, так и на долгосрочном горизонтах", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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