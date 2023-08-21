"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Ренессанс Страхование", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова, Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"Эмитент планирует опубликовать свои финансовые результаты за 1П23 по МСФО 22 августа 2023 года. Мы также ожидаем, что компания озвучит рекомендацию совета директоров по размеру выплаты дивидендов за 1П23. Считаем, что активный рост кредитования (в том числе автокредитования), дальнейшее увеличение проникновения продуктов страхования жизни, а также увеличение инвестиционного дохода на фоне роста процентных ставок будут способствовать росту чистой прибыли в 2023 году (наш прогноз - 9,3 млрд руб.) и выплате дивидендов, - пишут эксперты. - По нашим прогнозам, дивиденд за 1П23 может составить 7,5 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 7% (15% аннуализированную) и дивидендную выплату 88% от чистой прибыли. Впрочем, мы прогнозируем такой уровень выплаты как разовый и ожидаем, что в последующие периоды дивидендные выплаты снизятся до 25-50% от чистой прибыли. Акции эмитента торгуются на Р/Е 2024 года 4,9х. Их цена с начала июля выросла на 30%, но мы сохраняем наш позитивный взгляд на компанию".

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