Главные события недели - SberCIB

"МТС" и Ozon на текущей неделе отчитаются за второй квартал 2023 года, кроме того, в России выйдут данные по инфляционным ожиданиям, а в США пройдет симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

21 августа:

- ИЦП в Германии в июле;

- "Акрон" представит отчетность за 1П23 по МСФО в период с 21 по 29 августа.

22 августа:

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле;

- Результаты "МТС" за 2К23 по МСФО.

23 августа:

- Предварительные индексы PMI в США и еврозоне в августе;

- Инфляционные ожидания в России;

- Продажи на первичном рынке жилья в США в июле;

- Результаты Ozon за 2К23 по МСФО.

24 августа:

- Симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле;

- Заказы на товары длительного пользования в США в июле;

- Еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

25 августа:

- Индекс делового климата IFO Германии в августе.

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