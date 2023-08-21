Бумаги ЦИАН - интересная идея для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Бумаги ЦИАН являются интересной идеей на российском фондовом рынке в долгосрочной перспективе благодаря высоким темпам роста бизнеса компании, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оживление на рынке недвижимости весной на фоне ослабления рубля и ожиданий повышения ипотечных ставок способствовало продолжению роста финансовых показателей ЦИАН (за 2К23), однако во втором полугодии динамика показателей компании может замедлиться на фоне повышения ипотечных ставок и уменьшения спроса на рынке недвижимости, в результате рост котировок расписок эмитента может приостановиться в 3-4 кварталах текущего года. В долгосрочной перспективе бумаги компании являются интересной идеей на фондовом рынке из-за высоких темпов роста бизнеса компании, в основе которого лежит цифровизация на рынке недвижимости. В будущем редомициляция компании также может позитивно отразиться на ее бумагах", - указывают эксперты в обзоре.

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