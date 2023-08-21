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21 августа 2023 года 11:25
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг МТС на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг бумаг (ADR) "МТС" на уровне "держать", фундаментальные факторы, вероятно, уже отражены в их котировках, говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "На 22 августа запланирована публикация отчетности "МТС" за 2К23, и мы прогнозируем сильные результаты. Выручка, по нашим расчетам, увеличится на 13,7% г/г (до 145,3 млрд руб.) при позитивной динамике во всех основных сегментах. В частности, доходы от услуг связи в России вырастут 5% г/г (до 106 млрд руб.), от банковских услуг - на 26% г/г (до 119,5 млрд руб.). Даже в сегменте розничных продаж мы, принимая во внимание низкую базу 2К22, ожидаем увидеть рост на 27% г/г (до 10 млрд руб.). Показатель OIBDA прогнозируем на уровне 59 млрд руб., на 14,4% выше прошлогоднего, при рентабельности по OIBDA в 40,8% (+0,2 п.п. в сравнении с 2К22, главным образом за счет улучшения структуры продаж), - указывает эксперт. - Бизнес-модель компании считаем исключительно устойчивой в текущей непростой ситуации. Отмечаем и способность "МТС" генерировать солидный FCF. Впрочем, фундаментальные факторы уже отражены, по нашему мнению, в котировках бумаг, поэтому оставляем рейтинг на уровне "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-ADR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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