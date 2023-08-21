"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций DoorDash до $84

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций сервиса доставки DoorDash Inc. с $64 до $84 за штуку по итогам второго квартала 2023 года, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Несмотря на сильную отчетность, высокая оценка компании по сравнению с аналогами Uber и Lyft все еще вызывает опасения, поскольку создает риски сильной коррекции котировок при ухудшении фундаментальных характеристик", - указывают эксперты.

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