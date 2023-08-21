Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Cian

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Cian, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты деятельности Cian за 2К23 оказались сильными, что свидетельствует о некотором улучшении операционных условий по сравнению как с предыдущим годом, так и с предыдущим кварталом. Недавнее повышение Банком России ключевой ставки до 12% годовых может негативно сказаться на рынке недвижимости, что увеличит волатильность в акциях компании в среднесрочной перспективе. Тем не менее мы, как и ранее, ожидаем рост выручки эмитента в 2023 году (+36% г/г) в свете сильных результатов прошедшего квартала и подтверждаем рейтинг "покупать" по его бумагам", - пишет эксперт.

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