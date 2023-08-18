"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palo Alto Networks с целью $250

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $197, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 18 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $1,96 млрд и прибыли на акцию - $1,28. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки, от которого просматривается движение к максимальному уровню. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $197 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,01", - отмечают эксперты.

Palo Alto Networks - американская компания, оказывающая услуги в области информационной безопасности.

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