"Финам" повысил целевую цену акций Lam Research до $670 за штуку, сохранив при этом рейтинг на уровне "держать", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал роста акций составляет 4% без учета дивидендов.

"Сильный отчет Lam Research на фоне подскочившего спроса со стороны производителей чипов для ИИ поспособствовал укреплению позиций компании на фондовом рынке, но низкая активность чипмейкеров в КНР остается фактором сильного давления на финансовые результаты. В частности, большинство финансовых метрик в 2024 фингоду, вероятно, покажут снижение. Изменить ситуацию могут стимулы от правительства и качественное улучшение макроэкономического климата в КНР", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

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