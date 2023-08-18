Вероятная цель для котировок золота на следующей неделе - $1850/унц. - "Финам"

Вероятной целью для котировок золота на следующей неделе является отметка $1850 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Идет уже пятая неделя подъема индекса доллара. На этом фоне цена золота падает уже четыре недели подряд. В пятницу котировки золота находятся возле минимумов с середины марта ($1890/унц). Тема довольно "жесткого" настроя ФРС на сохранение подъема ставок толкает вверх доходности по USTres, поэтому мы видим снижение цен на золото. Возможно, что следующей целью здесь станет уровень $1850/унц.", - пишет эксперт.

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