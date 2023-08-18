Существуют риски снижения индекса Мосбиржи к 2960п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Существуют риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2960 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок в рублевом сегменте на следующей неделе может ощущать нисходящее давление и развить снижение по индексу Мосбиржи в район 2960 пунктов в случае неспособности индикатора закрепиться выше 3060 пунктов). Основной причиной продаж могло бы стать желание инвесторов зафиксировать часть прибыли в условиях более крепкого рубля после обновления рынком максимумов с февраля 2022 года, - пишет эксперт в обзоре. - Индекс РТС на фоне более высокого курса рубля, впрочем, может достигнуть августовского пика в 1066 пунктов. В остальном российские эмитенты продолжают объявлять о промежуточных дивидендах за 1П23, но на данный момент доходность по ним достаточно скромная и не превышает 6,5%, что ограничивает общий интерес к рынку".

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