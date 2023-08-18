Дивдоходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2023г может составить 12-15% - ПСБ

Дивидендная доходность акций банка "Санкт-Петербург" по итогам 2023 года может составить 12-15%, долгосрочные перспективы цены акций эмитента позитивны, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Это выше наших ожиданий и соответствует 32% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 6,4%. Ключевые финрезультаты за 1П23 (за аналогичный период 2022 года данных нет): чистая прибыль - 28,4 млрд руб.; рентабельность капитала - 37,2%; чистый процентный доход до резервов - 22,1 млрд руб., после резервов - 26,5 млрд руб.; чистый комиссионный доход - 6,5 млрд руб. Относительно 1К23 банк сократил все ключевые показатели, - отмечает аналитик. - Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы банка, по итогам года дивидендная доходность может быть 12-15%. Но в моменте особых драйверов не видим, тем более за последний месяц обыкновенные акции уже выросли в стоимости более чем на 50%".

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