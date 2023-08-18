Высокая рентабельность и выплата дивидендов - позитив для акций банка "Санкт-Петербург" - Инвестбанк "Синара"

Высокая рентабельность и выплата промежуточных дивидендов позитивны для акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ольги Найденовой.

"Очень хороший финансовый результат эмитента за 2К23 по МСФО (сокращенный вид) примерно соответствует данным по РСБУ и ожиданиям рынка. На прибыль положительно повлияло восстановление прочих резервов на 6,7 млрд руб., что мы связываем со взысканием по иску к Euroclear. Показатели основных доходов несколько ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом, хотя и остаются высокими. На фоне удорожания фондирования чистая процентная маржа относительно 1К23 снизилась на 0,2 п.п. (до 5,4%). Комиссионная маржа снизилась с 1,7% в 1К23 до 1,4% во 2К23, что, как мы полагаем, связано с попаданием банка в список SDN в феврале этого года и ограничениями на международные транзакции. Вместе с тем оба показателя маржи остаются выше уровней 2021 года, - отмечает эксперт. - Банк продолжил восстанавливать резервы по кредитным рискам (на 0,7 млрд руб. за 2К23). При уменьшении кредитного портфеля на 3,6% к/к и доле проблемных кредитов в 6,8% коэффициент их покрытия резервами подрос на 0,9 п.п., достигнув 94,5%".

Рекомендованный советом директоров эмитента размер дивидендов (19,08 руб. на обыкновенную акцию) по итогам полугодия оказался чуть выше прогноза (12,2-18,3 руб./акцию) и предполагает распределение 30% прибыли и дивидендную доходность в 6,4%, - указывает Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.