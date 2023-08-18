S&P 500 может продолжить коррекцию в ближайшие дни - "Финам"

Индекс S&P 500 с высокой вероятностью может продолжить коррекцию вниз в ближайшие торговые сессии, считает аналитик "Финама" Александр Королев.

"Американский фондовый рынок в четверг закрылся на отрицательной территории на фоне сохраняющихся опасений длительной жесткой денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва. Помимо опубликованного в среду протокола заседания FOMC этому способствовало снизившееся на прошлой неделе с 250 тыс. до 239 тыс. число первичных заявок на пособия по безработице, что говорит в сторону по-прежнему высокой устойчивости американского рынка труда к политике ФРС. Индекс S&P 500 пробил нижнюю полосу Боллинджера в четверг, что указывает на высокую вероятность продолжения коррекции в ближайшие сессии. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 4330 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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