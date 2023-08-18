Рост спроса на золото пока маловероятен - БКС Экспресс

Рост спроса на золото в ближайшие недели маловероятен, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Золото после ожидаемого падения на весенние минимумы под $1900 за тройскую унцию не торопится восстанавливаться, пока и не на чем. Неопределенность по ставке ФРС США и локальная сила глобального доллара не позволяют рассчитывать на рост спроса в драгметалле. Корреляция DXY (103,3 п.) и Gold исторически высокая, причем обратная. Скорее всего, об отскоке цены можно будет подумать поближе к сентябрьскому заседанию Федрезерва", - отмечает аналитик в комментарии.

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