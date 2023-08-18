Вероятно сохранение повышенной волатильности курса рубля в ближайшие сессии - БКС Экспресс

Вероятно сохранение повышенной волатильности торгов пары доллар/рубль в ближайшие сессии, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Но негативная тенденция пока себя исчерпала, и амплитуда внутридневных колебаний может постепенно затухать. А если вдруг рубль вновь решится упасть, тогда уговоры экспортеров, скорее всего, трансформируются в реальный валютный контроль, будут установлены нормативы репатриации выручки, - пишет аналитик в обзоре. - Технически план-минимум выполнен - паника купирована. Однако адекватные уровни рубля находятся выше, то есть курс инвалют должен пойти еще ниже. Скажем, для доллара США область 90 руб./$1 вниз вполне достижима даже при текущих вводных, не говоря уже о перспективном факторе сокращения дефицита бюджета и сохранении положительной динамики энергоносителей. Никаких критических значений по году ждать не стоит".

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