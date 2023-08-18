Рубль может укрепиться до 93 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может достичь отметки 93 руб./$1 на торгах в пятницу, по мере приближения налоговых выплат влияние фактора активности экспортеров будет усиливаться, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, по прогнозу экспертов инвестбанка, могут закрепиться в течение дня в диапазоне $84-85 за баррель.

"Доходности российских гособлигаций со сроком погашения более чем через три года снизились на 5-10 б.п. в четверг. Доходности более коротких выпусков просели еще сильнее. Причиной является укрепление рубля. Спрос, вероятно, также поддержало реинвестирование средств от крупных погашений ОФЗ на текущей неделе. Мы ожидаем, что в пятницу, если рубль будет стабилен, длинные ОФЗ продолжат дорожать", - указывают аналитики SberCIB.

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