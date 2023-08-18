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18 августа 2023 года 10:01
Рубль может укрепиться до 93 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB
Курс пары доллар/рубль может достичь отметки 93 руб./$1 на торгах в пятницу, по мере приближения налоговых выплат влияние фактора активности экспортеров будет усиливаться, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent, по прогнозу экспертов инвестбанка, могут закрепиться в течение дня в диапазоне $84-85 за баррель. "Доходности российских гособлигаций со сроком погашения более чем через три года снизились на 5-10 б.п. в четверг. Доходности более коротких выпусков просели еще сильнее. Причиной является укрепление рубля. Спрос, вероятно, также поддержало реинвестирование средств от крупных погашений ОФЗ на текущей неделе. Мы ожидаем, что в пятницу, если рубль будет стабилен, длинные ОФЗ продолжат дорожать", - указывают аналитики SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-АНОНС
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