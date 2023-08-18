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18 августа 2023 года 09:05
Вероятно снижение активности инвесторов на рынке акций РФ в пятницу - БКС Экспресс
Вероятно снижение активности инвесторов на российском рынке акций на торгах в пятницу при стабильном фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций постепенно "переварил" фактор высокой ключевой ставки и адаптировался к волне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 0,8%. Долларовый РТС растет уже четвертую сессию подряд. Однако это движение пока просто укладывается в рамки устоявшегося боковика. Никакого выраженного тренда нет. Обороты в акциях нормализовались и вернулись к средним значениям последних недель. В четверг объем торгов составил 68 млрд руб., что в 2,5 раза ниже пикового уровня этого понедельника. В пятницу активность инвесторов может еще снизиться при стабильном фоне, - указывает аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции. Отметки 3015-3025 пунктов теперь являются важной реперной точкой. Это нижний предел фигуры "двойная вершина", слом которой приведет к ускорению распродаж и перестановки целей снижения к 2880 пунктам или чуть ниже". "Но сразу отмечу, что результаты торговой сессии четверга внушают оптимизм, так как российские акции сумели противостоять снижению пары USD/RUB, с которой в последние недели наблюдалась очень высокая корреляция. Причем неплохо выглядели даже экспортеры, - пишет Карпунин. - Подобная устойчивость в целом справедлива, так как, на наш взгляд, в стоимость акций многих сырьевиков еще даже не заложен сценарий сохранения курса на уровне 90 руб./$1. То есть потенциал для роста на длинной дистанции при прочих равных сохраняется. А вот что касается краткосрочной картины, то здесь как раз следим за указанными выше уровнями по индексу Мосбиржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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