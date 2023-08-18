Вероятно снижение активности инвесторов на рынке акций РФ в пятницу - БКС Экспресс

Вероятно снижение активности инвесторов на российском рынке акций на торгах в пятницу при стабильном фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций постепенно "переварил" фактор высокой ключевой ставки и адаптировался к волне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 0,8%. Долларовый РТС растет уже четвертую сессию подряд. Однако это движение пока просто укладывается в рамки устоявшегося боковика. Никакого выраженного тренда нет. Обороты в акциях нормализовались и вернулись к средним значениям последних недель. В четверг объем торгов составил 68 млрд руб., что в 2,5 раза ниже пикового уровня этого понедельника. В пятницу активность инвесторов может еще снизиться при стабильном фоне, - указывает аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции. Отметки 3015-3025 пунктов теперь являются важной реперной точкой. Это нижний предел фигуры "двойная вершина", слом которой приведет к ускорению распродаж и перестановки целей снижения к 2880 пунктам или чуть ниже".

"Но сразу отмечу, что результаты торговой сессии четверга внушают оптимизм, так как российские акции сумели противостоять снижению пары USD/RUB, с которой в последние недели наблюдалась очень высокая корреляция. Причем неплохо выглядели даже экспортеры, - пишет Карпунин. - Подобная устойчивость в целом справедлива, так как, на наш взгляд, в стоимость акций многих сырьевиков еще даже не заложен сценарий сохранения курса на уровне 90 руб./$1. То есть потенциал для роста на длинной дистанции при прочих равных сохраняется. А вот что касается краткосрочной картины, то здесь как раз следим за указанными выше уровнями по индексу Мосбиржи".

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