"БКС МИ" повысил целевую цену акций Home Depot до $375

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Home Depot Inc. с $350 до $375 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохраняется на уровне "покупать".

"Мы повышаем прогноз прибыли на финансовый 2024 год до $15,25 с $15 - отчет за 2К24 стал позитивным сюрпризом. Мы оптимистичны по поводу перспектив компании, но обеспокоены урезанием расходов покупателей на ремонт. Ужесточение денежно-кредитной политики и резкий скачок ставок по ипотеке, скорее, навредят экономике и рынку жилья, нежели приведут к устойчивому росту. Денежно-кредитная политика - мощный, но не всегда точный инструмент, она действует с лагом и иногда дает непредсказуемые результаты", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.