Котировки акций Черкизово могут вырасти еще на 10-15% - ПСБ

Котировки акций "Черкизово" обладают потенциалом роста примерно на 10-15% от текущего уровня, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Группа "Черкизово" опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 года, а также объявила дивиденды. Основные показатели: выручка - 102,8 млрд руб. (+16% г/г); скорректированная EBITDA - 12,4 млрд руб. (+33% г/г); совокупная чистая прибыль - 16,6 млрд руб. (рост в 2,3 раза). Свободный денежный поток вновь оказался отрицательным (минус 1,1 млрд руб.), хотя размер оттока денежных средств снизился (минус 7,6 млрд руб. в 2022 году). Основная причина - растущие капитальные затраты на расширение бизнеса, за шесть месяцев компания направила на эти нужды 10 млрд руб. Рост чистой прибыли произошел во многом благодаря изменению справедливой стоимости биологических активов - в отчетном периоде данные активы увеличились до 8,7 млрд руб. (752 млн руб. в 2022 году), - указывает аналитик в комментарии. - Во второй половине года цены реализации продукции продолжат расти, что позволит компании улучшить финансовые показатели и дивиденды. На фоне коррекции на российском рынке акций, когда инвесторы ищут фундаментально сильные истории, бумаги "Черкизово" имеют потенциал роста порядка 10-15% с текущих уровней".

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