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17 августа 2023 года 16:02
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг JD.com
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (ADS) JD.com Inc. с прогнозной стоимостью 56 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне позитивной оценки финансовых результатов эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-JD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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