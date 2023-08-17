Невысокая дивдоходность может сдерживать от покупок акций Черкизово - "Велес Капитал"

Невысокая дивидендная доходность может сдерживать покупателей от инвестиций в акции "Черкизово", считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Совет директоров "Черкизово" в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 1П23 в размере 118,43 руб. на акцию (доходность - около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги эмитента на на текущей неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в 1П23 по МСФО до 16,6 млрд руб. против 7,2 млрд руб. годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд руб., - указывает эксперт в обзоре. - С технической точки зрения акции "Черкизово" в четверг уже снимают краткосрочную перекупленность и опустились немногим ниже верхней полосы Боллинджера дневного графика (район 4080 руб.). Можно предположить, что с учетом достаточно скромной при текущих ценах дивидендной доходности стоимость бумаги в ближайшие сессии продолжит нисходящую коррекцию с ближайшими поддержками 3870 руб., 3700 руб. и 3570 руб., у которых покупки могут возобновиться в ожидании относительно более привлекательных выплат. При закреплении выше сопротивления в 4080 руб. акции могут вновь проверить на прочность 4210 руб. с перспективой инерционного возвращения к недавним пикам (в район 4600 руб. и 4990 руб.).

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