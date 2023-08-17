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17 августа 2023 года 15:15
Ближайший драйвер для котировок золота - заседание ФРС в сентябре - БКС Экспресс
Ближайшим драйвером для котировок золота должно стать сентябрьское заседание ФРС США, а до тех пор очевидных причин для разворота локального нисходящего тренда не просматривается, считают аналитики БКС Экспресс. Цены на золото обновили локальные минимумы, опустившись ниже $1900 за унцию, с максимумов июля котировки потеряли около 5%, констатируют эксперты. "Снижение интереса к драгметаллу связано с жесткой монетарной политикой мировых ЦБ. Высокие процентные ставки сдерживают инфляцию и негативны для инвестиционного спроса на золото. В моменте на цену драгметалла также давит рост индекса доллара (DXY). У инструментов выраженная обратная корреляция", - указывают они. "Инвесторы не торопятся покупать золото, так как сейчас нет определенности в среднесрочных перспективах ставки ФРС. В последнем стейтменте регулятор отметил, что будет устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих макроданных на каждом заседании. Рынок ожидает, что на сентябрьском заседании ставка сохранится на текущих уровнях, но дальнейшее будущее пока не так очевидно", - отмечают аналитики в комментарии. "Индекс потребительских цен в США (CPI Core), не включающий продукты питания и энергоносители, в июле снизил темпы роста до 4,7% с июньских 4,8%. Статистика вышла лучше ожиданий аналитиков. Замедление инфляции предполагает, что регулятор должен смягчить позицию по денежно-кредитной политике, а значит, цикл роста процентных ставок скоро может завершиться. Таким образом, ближайшим драйвером для золота должно стать сентябрьское заседание ФРС. До тех пор очевидных причин для разворота локального нисходящего тренда не просматривается. Краткосрочные ожидания осторожные. Если в ближайшее время котировки закрепятся под $1890, следующие сильные поддержки могут быть найдены лишь на $1860-1850", - указывают эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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