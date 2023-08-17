Котировки нефти продолжат двигаться в пределах $80-86/барр. до конца текущих торгов - Freedom Finance Global

Котировки нефти продолжат двигаться в пределах $80-86 за баррель Brent до конца текущих торгов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Brent в моменте дорожает на 0,49%, до $83,88 за баррель, Urals торгуется по $70,86. Дисконт российской экспортной нефти к эталонному сорту вновь увеличился до 15,52% с 14,02% накануне. Рост стоимости нефти может быть вызван сокращением ее запасов в США за прошлую неделю на 5,96 млн баррелей при консенсусе, предполагавшем снижение только на 2,32 млн. Предполагаем, что до конца текущих торгов котировки Brent продолжат двигаться в пределах $80-86", - пишет эксперт.

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