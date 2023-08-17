Уход индекса Мосбиржи ниже 3000п откроет дорогу к уровню 2830п - "Финам"

Уход индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов откроет дорогу к уровню 2830 пунктов, полагает аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

Российский рынок перешел к росту на фоне новостей о том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажу валютной выручки, а власти решили пока не ужесточать валютный контроль, отмечается в комментарии. Индекс Мосбиржи, в большей мере представленный компаниями экспортерами, укреплявшийся в последнее время вслед за ослаблением рубля, чутко реагирует на динамику национальной валюты. После практически единогласного снижения акций в составе индекса Мосбиржи накануне, большинство бумаг торгуются в плюсе. В фаворитах на российском рынке среди "голубых фишек" к середине дня оказались бумаги Ozon (+1,7%), "Яндекса" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%).

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы восходящего канала. При продолжении роста индекс может подтянуться к верхней границе, к 3250-3300 пунктам. Если индекс выйдет из восходящего канала, пробив поддержку у 3000 пунктов, возможно снижение к 2830 пунктам", - указывает Буйлакова.

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