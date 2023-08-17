Сильный рост выручки HeadHunter, скорее всего, продолжится в 3К23 - Альфа-банк

Сильный рост выручки HeadHunter, скорее всего, продолжится в III кв. 2023 года, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

"Компания опубликовала сильные результаты за 2К23, - пишет эксперт. - Рост выручки ускорился с 25% г/г в 1К23 до 78% г/г в апреле-июне. Рентабельность EBITDA скорр. составила 59%, приблизившись к историческому рекорду HeadHunter (60% в 3К21) за счет умеренных расходов на персонал и маркетинг на фоне сильного роста выручки. Чистая денежная позиция продолжает увеличиваться, составив на 30 июня 8,6 млрд руб. по сравнению с 4,7 млрд руб. на 31 марта. Мы ожидаем продолжения сильного роста выручки в 3К23, так как сложившийся высокий спрос на новый персонал на рынке труда должен компенсировать сезонные колебания, при этом база сравнения 3К22 года останется низкой. В то же время мы не исключаем некоторой сезонной нормализации рентабельности кв/кв, так как маркетинговая активность компании традиционно увеличивается в конце третьего квартала года".

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