Вероятно ослабление рубля в долгосрочной перспективе -"Солид Брокер"

Вероятна девальвация рубля в долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. На наш взгляд, было принято наилучшее решение в текущей ситуации. Вместо "тяжелой артиллерии" в виде обязательной продажи валютной выручки власти договорились с самими экспортерами, чтобы они увеличили продажи валюты, не оговаривая объемы. Тем самым, курс рубля должен постепенно укрепиться к 85-90 руб./$1 или как минимум остаться на текущих уровнях. Если же вновь будет очередной виток девальвации выше 100 руб./$1, то в таком случае власти уже прибегнут к более тяжелым методам стабилизации, включая обязательную продажу валютной выручки. Тем не менее, даже несмотря на то, что мы ждем укрепления рубля в ближайшие недели, долгосрочно рубль должен девальвироваться. Если процесс происходит плавно, то и рисков значительно меньше", - пишут аналитики.

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