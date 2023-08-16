"Финам" сохраняет рейтинг акций JD Health на уровне "покупать" с целевой ценой HKD62,10 за бумагу, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"JD Health, крупный игрок в отрасли телемедицины в Китае, представила сильный отчет за 6 месяцев 2023 года, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Совокупная выручка компании за отчетный период составила 27,1 млрд юаней и продемонстрировав рост на 34% г/г. Аналитики прогнозировали рост в среднем на 37,5% г/г до 27,8 млрд юаней. Мы сохраняем позитивное видение по акциям JD Health в среднесрочной перспективе. В прошлом году компании удалось хорошо заработать в период высокой заболеваемости коронавирусом, но это не значит, что в отсутствие ковида у нее не будет других источников дохода. JD Health управляет большим количеством онлайн-клиник разной направленности, в том числе и ветеринарной онлайн-клиникой. Цифровизация добралась и до отрасли здравоохранения, и JD Health выжимает максимум из возможностей, которые перед ней открываются".

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