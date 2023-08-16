HeadHunter сохранит высокие темпы роста во 2П2023 на фоне благоприятной конъюнктуры рынка труда - "Мои Инвестиции"

HeadHunter сохранит высокие темпы роста во 2П2023 на фоне благоприятной конъюнктуры рынка труда, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Количество размещенных вакансий продолжает расти существенными темпами (+50% г/г в июле). При этом hh.индекс, отражающий соотношение резюме и вакансий, находится вблизи исторических минимумов, что подтверждает существенный дефицит кадров, - пишут аналитики Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина. - В результате высокой конкуренции за кадры на рынке труда увеличиваются время экспозиции вакансий на платформе и бюджеты на их продвижение, что позитивно для бизнеса HeadHunter. По итогам 2023 г. мы ожидаем роста выручки и скорр. EBITDA на уровне 37% и 44% г/г соответственно. При этом некоторое замедление роста в II пол. 2023 г., ожидаемое нами, объясняется эффектом высокой базы из-за начавшегося активного восстановления рынка труда в II полугодии 2022 года".

Кроме этого, ключевым позитивным краткосрочным катализатором для акций HeadHunter, на взгляд экспертов, может стать потенциальное объявление деталей корпоративной реструктуризации. Ранее компания не исключала возможность перерегистрации или переноса корпоративного управления в Россию с сохранением первичного листинга на Московской бирже после прекращения листинга на Nasdaq.

"Корпоративная реструктуризация должна также позволить HeadHunter возобновить выплаты дивидендов, - допускают стратеги телеграм-канала. - Напомним, что компания приостановила распределение квартальных дивидендов начиная с выплат за IV кв. 2021 года. По нашим оценкам, в случае выплаты дивидендов в размере 50-75% от накопленной скорр. чистой прибыли за IV кв. 2021 года - II кв. 2023 года доходность может составить 5-8%. В свете описанных выше факторов считаем текущую оценку HeadHunter привлекательной: прогнозный мультипликатор EV/EBITDA за 2023 год составляет 9,0x, а за 2024 год - 6,8x".

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