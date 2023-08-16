"Финам" подтверждает рейтинг акций JD.com на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций JD.com Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой HKD203,30 за штуку в Гонконге и потенциалом роста около 49% от текущих уровней. В США по ADS JD.com при аналогичном потенциале роста целевая цена составляет $51,80, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка китайского гиганта электронной коммерции JD.com по результатам II квартала 2023 года увеличилась на 8% г/г и составила 287,9 млрд юаней, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Отмечаем ускорение темпов роста после слабого I квартала, тогда выручка показала минимальный рост на 1% г/г. Аналитики ждали роста выручки в среднем на 4% г/г до 277,2 млрд юаней. В целом отчет JD.com можно назвать хорошим, если бы не снижение маржи во II квартале относительно I квартала. Также напрашиваются неоднозначные выводы о состоянии отрасли e-commerce в Китае. Налицо поддержка внутреннего спроса со стороны властей, но как долго продлится этот эффект, пока неизвестно. Консенсус-прогноз предполагает, что в III и IV кварталах темпы роста совокупной выручки JD.com составят около 6% г/г, это значит, что рост выручки JD Retail можно ожидать около 3-4% г/г".

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