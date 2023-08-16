"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целевой ценой $162 за штуку, что соответствует потенциалу роста 24% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Наш текущий взгляд на отрасль нефтепереработки оптимистичен с учетом соотношения спроса и предложения. Компания крупной капитализации представлена исключительно в нефтепереработке, а ее бумаги дают возможность сыграть на позитивных трендах. Нам нравится размер Valero, масштаб и диверсифицированный портфель. Компания обладает преимуществом первопроходца в сегменте возобновляемого топлива за счет актива Diamond Green Diesel (DGD) и остается крупнейшим производителем "зеленого" дизтоплива. Также она разрабатывает проекты улавливания углерода на этаноловых заводах. Valero может выиграть за счет сохранения сильного спроса на бензин, дизель и авиатопливо в 2023-24 годах, что повысит ее выручку и прибыль в ближайшие кварталы", - пишут аналитики.

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