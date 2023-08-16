Рост активности в сфере найма будет и дальше поддерживать финрезультаты HeadHunter - ПСБ

Рост активности в сфере найма будет и дальше поддерживать финрезультаты HeadHunter, говорится в комментарии Просвязьбанка (ПСБ).

"Рекрутинговый сервис отчитался сильно за II квартал, - пишет аналитик Екатерина Крылова. - Скорректированная EBITDA выросла вслед за выручкой, но ее рост был немного сдержан из-за увеличения расходов на персонал на 14,8% г/г. Чистая прибыль выросла в основном за счет заметного увеличения операционной прибыли, а также заработка на курсовых разницах в размере 496 млн руб. против потерь в 976 млн руб. в II квартале 2022 года. HeadHunter сильно позиционирована на российском рекрутинговом рынке, активно растет и при этом сохраняет высокий уровень рентабельности. Мы видим увеличение активности в сфере найма, что будет поддерживать финрезультаты компании и дальше. В случае появления новостей о редомициляции НeadНunter бумаги получат дополнительный импульс к росту".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.