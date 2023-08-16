Рубль может укрепиться до 93 руб./$1 к концу года - "БКС МИ"

Рубль может укрепиться до 93 руб./$1 к концу года, отмечается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Ряд мер, предпринятых ЦБ, может скорректировать курс рубля, но не раньше, чем через 1-2 месяца, - полагают аналитики Наталья Лаврова и Анатолий Трифанов. - Один из ключевых способов - повышение процентной ставки. Однако, учитывая тот факт, что с 2022 года трансмиссионный механизм достаточно сильно изменился и перенос влияния ставки на курс осуществляется через импорт, эффект мы увидим с некоторой задержкой. Согласно нашим оценкам, повышение ставки на 350 б.п. приведет к укреплению рубля на 3-4%: если считать от 100 руб./$1, возможно, до 96-97 руб./$1. Учитывая, что в нашем прогнозе к концу года ожидается некоторый рост экспортных доходов (исключительно за счет повышения экспортных цен), мы можем увидеть укрепление до 93 руб./$1".

На взгляд экспертов, в целом российский валютный рынок остается высоковолатильным и продолжает переживать очередной период трансформации. Помимо шагов ЦБ, аналитики не исключают использование дополнительных мер по стабилизации курса рубля, включая ужесточение валютного контроля и менее прозрачных регуляторных механизмов.

"Фундаментальные факторы не предвещают существенного улучшения позиций рубля: экспорт по-прежнему будет находиться под давлением, и риски, связанные с уровнем экспортных объемов, могут даже возрасти, - пишут Лаврова и Трифанов. - Тем не менее в нашем прогнозе предусмотрен рост нефтяных цен в IV квартале 2023 года, который может стабилизировать ситуацию. Снижение импорта за счет монетарного ужесточения является естественным ответом экономики, однако рост госрасходов и направление их на импортные товары может не привести к ожидаемому снижению импортных потоков и стабилизации рубля. В результате набор рисков все больше говорит о наблюдаемом росте искусственных надстроек, корректирующих курс рубля, что снижает уровень доверия к российской валюте".

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