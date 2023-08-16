"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Carnival с целью $20

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Carnival Corp. с целью $20 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,47%, стоп-приказ: $15,49, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Рынок положительно отреагировал на отчет компании в июне (убытки за II квартал оказались меньше, чем предполагалось, а выручка - больше). Очередной отчет Carnival Corporation запланирован на сентябрь, компания может закрыть III квартал с прибылью, что произойдет впервые с 2020 года, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена в моменте тестирует пробитое сопротивление на отметке $16,45. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $15,49 риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61", - указывают в "Финаме".

Carnival Corporation - транснациональная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний.

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