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16 августа 2023 года 15:29
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tencent на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tencent на уровне "держать" с целевой ценой HKD364,70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. По итогам II квартала 2023 года китайский холдинг Tencent увеличил выручку на 11% г/г, до 149,2 млрд юаней, отмечается в комментарии. Темпы роста оказались ровно на том же уровне, что и в I квартале, между тем как аналитики ожидали роста в среднем на 13% г/г до 150,9 млрд юаней. Тот факт, что выручка оказалась ниже консенсуса, немного разочаровал инвесторов, и акции после публикации отчета корректируются на 2,8%. "Мы увидели в отчете значительное ускорение темпов роста операционной прибыли и чистой прибыли, что связано с низкой базой прошлого года, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Также в годовом выражении сильно улучшилась рентабельность. Однако не менее важно и то, что в квартальном выражении, во II квартале относительно I квартала, роста не наблюдается. Китайская экономика восстанавливается, но гораздо медленнее, чем ожидалось. Бурного роста объемов производства и потребления нет, дефляция не мотивирует людей к покупкам. Мы не думаем, что отчет повлечет за собой сильный пересмотр прогнозов по финпоказателям на конец 2023 года. Весь позитив от открытия экономики был учтен в акциях еще в начале этого года во время январского ралли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-TENCENT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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