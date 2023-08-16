SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Group

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group по итогам финансовой отчетности компании за II квартал 2023 года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков.

"Консолидированная выручка X5 повысилась на 19,2% относительно уровня годичной давности, а валовая прибыль - на 12,7%. Коммерческие, общие и административные расходы выросли на 21,2%, а их доля в выручке увеличилась с 16,8% до 16,9%. Доля расходов на персонал повысилась до 8,1% с 7,6% из-за индексации заработных плат. По итогам второго квартала 2023 года EBITDA уменьшилась на 1,0%, а рентабельность по EBITDA составила 7,9% против 9,5% годом ранее. Мы положительно оцениваем финансовые результаты X5 Group, которые оказались лучше нашего прогноза", - пишут эксперты Михаил Красноперов и Екатерина Усанова.

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