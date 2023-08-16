Инвестбанк "Синара" повысил рейтинг акций Sun Hung Kai Properties до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил рейтинг акций крупнейшего застройщика в Гонконге Sun Hung Kai Properties с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена с 95 до 96 гонконгских долларов за штуку (HKD).

"С 10 марта 2023 года, момента публикации нашего первого обзора по компании, в котором мы сделали ставку на падение стоимости ее акций, котировки снизились на 15%, а индекс Hang Seng - лишь на 8%. Мы внесли корректировки в модель с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры и теперь считаем справедливой цену в HKD96 за штуку (ранее - HKD95). Вместе с тем в связи с падением стоимости бумаг застройщика и исходя из результатов новой оценки повышаем рейтинг до уровня "держать". Текущие коэффициенты справедливо, на наш взгляд, отражают перспективы роста выручки и прибыли эмитента", - указывает эксперт.

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