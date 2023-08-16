.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможна новая волна роста цены нефти в конце августа - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2023 года 12:49
Возможна новая волна роста цены нефти в конце августа - "Финам"
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, закроют текущую неделю небольшим снижением, ближайший диапазон поддержки составляет $83-84 за баррель, однако ближе к концу августа можно ждать новой волны повышения цены на "черное золото", считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
16 августа 2023 года 19:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций JD Health на уровне "покупать" с целевой ценой HKD62,10 за бумагу, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "JD Health, крупный игрок в отрасли телемедицины в Китае, представила сильный отчет за 6 месяцев 2023... читать дальше
.16 августа 2023 года 18:25
HeadHunter сохранит высокие темпы роста во 2П2023 на фоне благоприятной конъюнктуры рынка труда - "Мои Инвестиции"
HeadHunter сохранит высокие темпы роста во 2П2023 на фоне благоприятной конъюнктуры рынка труда, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Количество размещенных вакансий продолжает расти существенными темпами (+50% г/г в июле). При этом hh.индекс, отражающий соотношение резюме и... читать дальше
.16 августа 2023 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг акций JD.com Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой HKD203,30 за штуку в Гонконге и потенциалом роста около 49% от текущих уровней. В США по ADS JD.com при аналогичном потенциале роста целевая цена составляет $51,80, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Выручка... читать дальше
.16 августа 2023 года 17:31
Стоимость акций Globaltrans может вырасти еще на 10-20% в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Финансовые показатели компании в прошлом году росли высокими темпами на фоне переориентации экспортных потоков РФ на восточное направление и увеличения объемов ж/д... читать дальше
.16 августа 2023 года 17:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целевой ценой $162 за штуку, что соответствует потенциалу роста 24% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Наш текущий взгляд на отрасль нефтепереработки оптимистичен с учетом... читать дальше
.16 августа 2023 года 16:42
Рост активности в сфере найма будет и дальше поддерживать финрезультаты HeadHunter, говорится в комментарии Просвязьбанка (ПСБ). "Рекрутинговый сервис отчитался сильно за II квартал, - пишет аналитик Екатерина Крылова. - Скорректированная EBITDA выросла вслед за выручкой, но ее рост был немного... читать дальше
.16 августа 2023 года 15:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Carnival Corp. с целью $20 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,47%, стоп-приказ: $15,49, говорится в комментарии инвестиционной компании. Рынок положительно отреагировал на отчет... читать дальше
.16 августа 2023 года 15:29
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tencent на уровне "держать" с целевой ценой HKD364,70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. По итогам II квартала 2023 года китайский холдинг Tencent увеличил выручку на 11% г/г, до 149,2 млрд... читать дальше
.16 августа 2023 года 15:02
Перспективы акций "РусГидро" в ожидании увеличения дивидендов умеренно позитивны, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В "РусГидро" сообщили, что компания ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе. В предыдущий раз РусГидро... читать дальше
.16 августа 2023 года 14:15
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group по итогам финансовой отчетности компании за II квартал 2023 года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Консолидированная выручка X5 повысилась на 19,2% относительно уровня годичной давности, а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.