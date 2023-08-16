Ставка ЦБР в целом может длительно оставаться на уровне 12% - Банк "Санкт-Петербург"

Ключевая ставка Банка России в сложившихся условиях может длительное время оставаться на текущем уровне (12% годовых), однако полностью исключить ее дополнительное повышение на заседании 15 сентября 2023 года нельзя, сообщается в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Решение повысить ключевую ставку сразу до 12% годовых ЦБ РФ объясняет необходимостью сдерживания инфляции на фоне сохраняющегося сильного спроса при ограниченном предложении. Тем не менее необходимость во внеочередных действиях по денежно-кредитной политике (ДКП) была продиктована в первую очередь ослаблением рубля. На этом фоне Банк России форсировал текущий цикл ужесточения ДКП, допустив также дальнейший рост ставки в дополнительном заявлении. В целом в текущих условиях ключевая ставка может длительно оставаться на достигнутых уровнях. Впрочем, ускорение инфляции и дальнейшее ослабление рубля, ведущее к росту инфляционных ожиданий, все же может потребовать дополнительного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября", - указывают эксперты.

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