Возможна пауза в действиях по ставке ЦБР на заседании в сентябре - Альфа-банк

Возможна пауза в действиях по ключевой ставке Банка России на заседании 15 сентября 2023 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономисты Валерия Кобяк и Ксения Зайцева.

"ЦБ РФ предпринял очень резкий шаг, повысив ставку на 350 б.п. (до 12% годовых), что соответствовало нашим ожиданиям, однако рынок ожидал меньшее повышение. В пресс-релизе подчеркивается, что регулятор принял решение с целью ограничения рисков ценовой стабильности, однако все упомянутые факторы были известны на заседании 21 июля, и никаких новых аргументов в поддержку внеочередного заседания представлено не было. При этом повышение процентной ставки вряд ли повлияет на курс рубля в условиях ограниченности финансовых потоков, так что резкое повышение ставки может быть связано с параметрами нового бюджета, которые еще не доступны рынку, но известны ЦБ РФ, отсюда и неожиданные действия, - пишут эксперты в обзоре. - Также решение выглядит негативным в контексте коммуникации регулятора с рынком, поскольку в июле Банк России объявил новый прогнозный диапазон процентной ставки, в котором 10%-ая ставка обозначена как максимальная на 2023 год. Таким образом, заседание снижает предсказуемость действий по ставке и заставит рынок еще больше следить за динамикой валютного курса. Что касается дальнейших действий регулятора, то сейчас мы ожидаем паузы на заседании 15 сентября 2023 года; вероятность дальнейшего повышения будет зависеть от реакции рынка на решение от 15 августа".

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