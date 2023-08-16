"Финам" повысил прогнозную цену акций McDonald''s до $305,4

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. до $305,4 за штуку на горизонте года на фоне хорошей отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом сохранен экспертами.

"McDonald''s сохраняет лидирующие позиции на рынке быстрого питания за счет глобальной франчайзинговой модели. Бизнес демонстрирует хороший рост выручки (+14% г/г, до $ 6,5 млрд, во 2К23) и опережающий рост прибыли (+23% г/г во 2К23), несмотря на замедление роста глобальной экономики и слабости потребительского спроса по всему миру. Уверенные результаты ресторатора с начала года привели к улучшению прогнозов на следующие двенадцать месяцев, в связи с чем мы повышаем целевую цену акций, при этом текущие уровни уже в большей степени отражают улучшение прогнозов. C учетом выплат акционерам (доходность программы buyback и дивидендов - 6,1%), невысоких операционных рисков и позитивных прогнозов по прибыли акции могут быть интересны на просадке", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

McDonald''s Corp. - управляющая компания одной из самых популярных сетей быстрого питания в мире. Эмитент получает выручку от собственных ресторанов и оплат от франчайзи в виде роялти от продаж, первоначальных взносов и арендных платежей. Сеть насчитывает 40 тысяч ресторанов, 95% которых управляется по франшизам.

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