"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Home Depot Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $280,3 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Крупнейший американский ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о меньшем сокращении продаж и чистой прибыли во 2К23 по сравнению с ожиданиями Уолл-Стрит. Кроме того, эмитент авторизовал новую программу buyback на $15 млрд (доходность 4,5%). Менеджмент отметил, что продажи более дорогих и второстепенных товаров (мелкая бытовая техника, садовая мебель) были под давлением, в то время как спрос на товары для небольших ремонтных работ был более сильным. Хотя сопоставимые продажи снижаются третий квартал подряд, темпы сокращения LFL продаж во 2К23 (минус 2% г/г) замедлились по сравнению с 1К23 (минус 4,5% г/г). Менеджмент отметил, что такая динамика в большей мере отражает сезонность продаж. Снижение выручки следует за нормализацией потребления после активного роста выручки в ковидный период, и охлаждением потребительского спроса на товары вторичной необходимости из-за повышенной инфляции и высоких процентных ставок. Также сказывается снижение активности на рынке недвижимости, одном из ключевых драйверов продаж товаров для ремонта, из-за высоких ипотечных ставок, - указывает аналитик Анна Буйлакова. - По нашему мнению, акции Home Depot на текущих значениях не отражают ожидания по снижению прибыли и выручки в 2023 году (снижение EPS на 7-13% г/г, выручки - на 2-5% г/г) и выглядят переоцененными".

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