Возможно укрепление рубля до 85-95 руб./$1 в ближайшие несколько месяцев - Райффайзенбанк

Возможно укрепление рубля до 85-95 руб./$1 в ближайшие несколько месяцев, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Мы ожидаем растянутого во времени эффекта повышения ставки ЦБ на валютный курс через охлаждение спроса на импорт (и с учетом негативного влияния уже случившейся девальвации на доступность импортных товаров). Такая коррекция импорта вместе с ожидаемым нами улучшением нефтяного экспорта может привести к укреплению рубля в диапазон 85-95 руб./$1 в ближайшие несколько месяцев. При этом, в условиях низкой ликвидности валютного рынка, отклонения за границы этого диапазона также вполне возможны", - пишут аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.