"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Express

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций American Express Co. с целевой ценой $200 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"American Express - один из наших фаворитов в финансовом секторе, - пишут аналитики. - Платформа закрытого типа, на наш взгляд, - одно из конкурентных преимуществ компании: она выступает в роли продавца-эквайера, обрабатывает торговые транзакции, выпускает карты и обрабатывает платежи. Такая схема особенно актуальна для кобрендинговых карт, поскольку система закрытого типа дает компании данные о привычках потребителей, что позволяет более эффективно настраивать предложения и промоакции. Также она помогает с защитой от мошенничества. На наш взгляд, стоимость высококачественных бумаг AXP на текущих уровнях - привлекательна".

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