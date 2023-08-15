Повышение ставки ЦБР само по себе вряд ли обеспечит устойчивое укрепление рубля - БКС Экспресс

Повышение ключевой ставки Банка России даже на более высокие уровни само по себе вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п.п. стало неожиданным, но рубль после кратковременного укрепления резко подешевел. Давление на него, скорее всего, оказало то, что многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля, в том числе хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке. Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкционных ограничений на операции с данными средствами, - пишет аналитик в обзоре. - Учитывая, что наблюдавшееся в последние месяцы ослабление рубля вызвано не только и не столько повышенным потребительским спросом, который усиливается избыточным кредитованием, само по себе повышение ключевой ставки, даже на более высокие уровни, вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля. Этому препятствует сохраняющаяся нехватка иностранной валюты, вызванная сокращением экспортной выручки, ее невозврата в страну, а также расчетов за экспорт рублями и неликвидными валютами дружественных стран. Ситуация усугубляется устойчивым оттоком значительного капитала. Все эти факторы слабо зависят от уровня процентных ставок в экономике".

Поддержку национальной валюте, по мнению Бабина, все же может оказать приближение очередного налогового периода. В отличие от предыдущих месяцев, когда этот фактор лишь удерживал некоторое время рубль от устойчивого ослабления, в этот раз возможно более ощутимое влияние фискальных платежей экспортеров, которые для этих целей могут продавать больше валюты благодаря повышению нефтяных цен, произошедшему с конца июня, указывает он.

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